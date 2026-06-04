Gasperini ha dichiarato che Mancini non lascerà l'Inter e che i nerazzurri possono decidere come vogliono. Nel frattempo, il tecnico della Roma ha confermato che il difensore intende rimanere in squadra, smentendo eventuali voci di mercato. Le dichiarazioni sono state rese note in un momento di speculazioni sui trasferimenti dei giocatori.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, il tecnico della Roma spegne le voci di mercato: la volontà del difensore è restare in giallorosso. A margine del torneo di tennis organizzato dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà, Gian Piero Gasperini, tornato a Bergamo, ha parlato a Sky Sport. L’allenatore della Roma ha fatto il punto sulle strategie future del club capitolino dopo lo straordinario terzo posto in campionato, rispondendo con grandissima fermezza alle ultime indiscrezioni che vorrebbero il difensore Gianluca Mancini nel mirino dei rivali milanesi. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter « Io vorrei tenerli tutti chiaramente, poi ci sono esigenze di bilancio ma dovremo essere bravi a capire come fare per tenere i giocatori migliori. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, Gasperini chiude le porte per Mancini: «Non se ne va, i nerazzurri possono fare quello che vogliono»

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