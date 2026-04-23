Dalla droga nei mattoni alle auto di lusso così i clan si sono presi il porto | i dati choc

Un nuovo rapporto pubblicato da un'organizzazione antimafia rivela come i gruppi criminali abbiano ampliato il loro controllo sui porti italiani, utilizzando metodi che vanno dalla droga nascosta nei mattoni alle auto di lusso. Il documento, intitolato “Diario di Bordo”, analizza i flussi illegali e i meccanismi di infiltrazione delle organizzazioni criminali nei principali scali marittimi del paese e oltre. I dati presentati mostrano un aumento delle attività illecite e delle strategie di penetrazione nelle infrastrutture portuali.

Libera ha presentato il rapporto 2026 ‘Diario di Bordo. Storie, dati e meccanismi delle proiezioni criminali nei porti italiani e oltre’. Un report che analizza la presenza delle mafie nei porti italiani e che conferma quello di Genova come ‘maglia nera’ a livello nazionale Liguria come snodo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Store nei palazzi storici e vetrine in centro, così i grandi brand del fast fashion si sono presi la città Mattoni sotto l’auto in pieno giorno per rubare le gomme, l’incredulità di Simone: “Sono senza parole”Ferrara, 3 marzo 2026 – Quando ha visto quello che restava della sua auto per alcuni, lunghi secondi è rimasto in silenzio. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Dalla droga nei mattoni alle auto di lusso, così i clan si sono presi il porto: i dati choc; I sequestri di cocaina nel Messico meridionale indicano una nuova tendenza. Dalla droga nei mattoni alle auto di lusso, così i clan si sono presi il porto: i dati chocDati choc, che confermano come la Liguria e in particolare il porto di Genova siano considerati uno snodo cruciale per i traffici della criminalità organizzata. Parliamo di droga, ma non solo, e lo ... genovatoday.it Cane avvelenato dalla cocaina: ha leccato la carta stagnola abbandonata nei boschi della drogaBusto Garolfo, 25 febbraio 2026 – Una passeggiata nei cosiddetti boschi della droga si è conclusa con la corsa dal veterinario. Protagonista suo malgrado un cane da caccia, portato a spasso dal ... ilgiorno.it Calciatori e feste a base di sesso e droga: davvero è questo il modello da seguire Come evitare che la cronaca di Milano diventi messaggio per i nostri figli. Leggi il commento di Alberto Pellai: https://sl.famigliacristiana.it/FC/1c2ea0 - facebook.com facebook Sono 25 gli indagati dai poliziotti della #Squadramobile di Alessandria per spaccio di cocaina e hashish nelle strade della città e nel carcere dove la droga entrava attraverso il “lancio” oltre le mura perimetrali e i colloqui dei detenuti #22aprile x.com