Mensa Caritas chiusa pretendono da mangiare e fanno una scenata | poi spunta la refurtiva

Un gruppo di persone ha fatto irruzione nella mensa “La Gracie di Diu” della Caritas a Udine, chiedendo un pasto caldo mentre il servizio era sospeso. Quando gli è stato negato, hanno iniziato a fare scenate. Successivamente, sono state trovate alcune refurtive, anche se non sono stati specificati i dettagli di cosa fosse stato sottratto. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Si sarebbero introdotti nella mensa “La Gracie di Diu” della Caritas Diocesana di via Ronchi, a Udine, pretendendo un pasto caldo nonostante il servizio in quel momento non fosse attivo. L’intervento dei carabinieri, però, ha portato a una scoperta ulteriore: nelle tasche dei due sono stati. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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