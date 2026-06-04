Il 30 maggio a Palazzo Zacchi-Armeni a Padova sono stati premiati quattro giovani ricercatori dell’università, riconosciuti per i loro contributi nella medicina respiratoria. Tra loro, due sono Alessandro Bonis e Giuseppe Maggioni. La cerimonia ha celebrato il loro lavoro nel settore.

Durante una cerimonia che si è tenuta a Palazzo Zacchi-Armeni a Padova lo scorso 30 maggio sono stati premiati quattro giovani ricercatori dell’Università di Padova che si sono distinti per i loro importanti contributi nell’ambito della medicina respiratoria: Alessandro Bonis, Giuseppe Maggioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Padova.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Eccellenza e territorio: premiati al Borghese-Faranda gli "Apprendisti Ciceroni" e i giovani ricercatori della "Mednight"Lo scorso 1 aprile, nell’aula magna dell’istituto “Borghese-Faranda” di Patti, si è svolta una cerimonia di premiazione dedicata a giovani che si...

Leucemia, la scoperta dei ricercatori dell'Università di PerugiaRicercatori dell'Università di Perugia hanno individuato una nuova forma di leucemia acuta linfoblastica T, caratterizzata da una particolare firma...

Si parla di: Medicina respiratoria: premiati 4 giovani ricercatori dell'Università di Padova; UNIPD | Medicina respiratoria: un premio a quattro giovani ricercatori.