Allarme medici di base nel Bresciano ne mancano 400 | così salta la sanità locale

Nel Bresciano si registra una carenza di circa 400 medici di base, con un impatto diretto sulla copertura sanitaria locale. A Toscolano Maderno, località sul lago di Garda, l’ultimo medico di famiglia ha lasciato il servizio alla fine del 2025, lasciando scoperta la zona. La mancanza di professionisti si fa sentire, creando difficoltà nell’assistenza ai pazienti e mettendo in crisi il sistema sanitario territoriale.

A Toscolano Maderno, sul lago di Garda, l'ultimo medico di famiglia ha appeso il camice al chiodo a fine 2025. I 7.000 residenti del paese - molti anziani, molti con patologie croniche - si sono ritrovati con due alternative: scendere a Salò o salire fino a Limone. Per arginare l'emergenza.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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