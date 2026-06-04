Maturità 2026 a Perugia | ecco chi sono i presidenti e i commissari nelle scuole di Perugia

Notizia in breve

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’elenco delle commissioni d’esame per la maturità 2026 nelle scuole di Perugia. L’elenco include i nomi dei presidenti e dei commissari incaricati di supervisionare gli esami nelle varie istituzioni scolastiche della provincia. La comunicazione riguarda tutte le scuole secondarie coinvolte nell’esame di Stato per l’anno scolastico 20252026.