Maturità 2026 a Perugia | ecco chi sono i presidenti e i commissari nelle scuole di Perugia
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’elenco delle commissioni d’esame per la maturità 2026 nelle scuole di Perugia. L’elenco include i nomi dei presidenti e dei commissari incaricati di supervisionare gli esami nelle varie istituzioni scolastiche della provincia. La comunicazione riguarda tutte le scuole secondarie coinvolte nell’esame di Stato per l’anno scolastico 20252026.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto l’elenco completo delle commissioni d’esame per l’anno scolastico 20252026 nella provincia di Perugia. Dall’analisi del documento ufficiale, emerge un quadro articolato di 161 commissioni, distribuite su tutto il territorio provinciale, con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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