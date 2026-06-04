Al Roland Garros di Parigi, Matteo Berrettini si è ritirato durante il match contro Arnaldi nei quarti di finale a causa di un infortunio. È stato costretto a lasciare il campo prima della fine del match. Il tennista romano ha successivamente dichiarato che ritirarsi è stata la scelta giusta. Non sono stati forniti dettagli specifici sull'infortunio.

Niente da fare per Matteo Berrettini. Al Roland Garros di Parigi, il tennista romano viene fermato dall’ennesimo infortunio, che lo ha costretto a ritirarsi dal derby contro Matteo Arnaldi valido per i quarti di finale. Un dolore all’anca ha portato il team di Berrettini a consigliargli di fermarsi. “ Ho dovuto prendere una decisione difficile, ma è quella giusta per la mia carriera “, ha ammesso in conferenza stampa. “A metà del primo set ho iniziato a sentire qualcosa quando servivo, ma ero in partita. Il match era molto duro e non ci ho pensato troppo. Ho continuato a giocare e ho cercato di fare del mio meglio. Era davvero una sfida difficile, ma più giocavo, più servivo e più colpivo di diritto, peggio mi sentivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Matteo Berrettini e l’infortunio al Roland Garros 2026: “Ritirarmi è stata la scelta giusta”

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