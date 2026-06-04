A Monza si svolgeranno due giornate di studi dedicate a Margherita, che si terranno venerdì e sabato ai Musei civici. Durante l’evento si terrà anche una visita guidata alla Cappella Espiatoria, con un percorso narrato. L’obiettivo è ricostruire la storia della Biblioteca della regina, attraverso incontri e approfondimenti. La città si prepara ad accogliere visitatori e studiosi interessati a questa figura storica.

Per due giorni Monza tornerà ad essere la città di Margherita. Lo farà venerdì e sabato con un doppio appuntamento di studi ai Musei civici e una visita narrata alla Cappella Espiatoria. È il clou del calendario degli eventi a un secolo della morte della prima regina d’Italia. Studiosi e appassionati saranno i protagonisti del convegno organizzato dal Centro documentazione Residenze Reali lombarde e dalla direzione regionale Musei nazionali Lombardia nell’ambito delle iniziative del Comitato congiunto Margherita 100, che propone una lettura a 360 gradi della regina che ’fece gli italiani’ vivendo da protagonista l’attività politica, culturale e sociale dell’Italia post-unitaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Margherita torna a Monza. Due giornate di studio e il sogno di ’ricostruire’ la Biblioteca della regina

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