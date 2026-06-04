Maremma promossa confermata la Bandiera Verde dei pediatri a Castiglione

Per la stagione estiva 2026, il litorale maremmano riceve la Bandiera Verde dai pediatri, confermando la sua reputazione tra le mete preferite dalle famiglie per sicurezza e servizi balneari. La certificazione indica che le spiagge sono considerate adatte ai bambini, garantendo standard di qualità e sicurezza. La decisione è stata ufficializzata dagli enti competenti, che hanno valutato le caratteristiche delle strutture lungo la costa. La promozione si aggiunge a una serie di riconoscimenti già ottenuti in passato.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Anche per la stagione estiva 2026 il litorale maremmano si conferma tra i preferiti dalle famiglie per la sicurezza e la qualità dei servizi balneari. La costa locale ha infatti ottenuto la Bandiera Verde dei pediatri, il prestigioso vessillo internazionale che individua i tratti di spiaggia più adatti ai bambini. La decisione è arrivata dopo le valutazioni espresse da 3238 medici specialistici italiani e stranieri. Per la cittadina si tratta di una conferma storica che si ripete senza interruzioni dal 2012, premiando la costanza degli investimenti nell’accoglienza turistica e nella tutela dell’ambiente costiero.... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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