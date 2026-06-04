Le riprese della settima stagione di Mare Fuori sono iniziate, segnando un cambiamento nel cast. Tra le novità, ci sono alcuni attori che rientrano e altri che lasciano la serie. L’addio più significativo riguarda il personaggio interpretato da un’attrice, che ha comunicato la sua uscita tramite un messaggio sui social. La stagione introdurrà quindi nuove dinamiche e personaggi, con alcune figure storiche che non saranno più presenti.

La settima stagione segnerà un cambiamento profondo nel cast. L’addio più doloroso è quello di Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, che ha salutato il pubblico con un messaggio carico di emozione sui social. La sua uscita di scena, coerente con il percorso intrapreso dal personaggio, lascia un vuoto enorme, perché Rosa è stata il cuore narrativo di molte stagioni e la sua assenza cambierà inevitabilmente gli equilibri dell’IPM. A lasciare la serie sarà anche Sofia Durante, la direttrice interpretata da Lucrezia Guidone, che ha scelto di abbandonare il suo ruolo per dedicarsi alla figlia. E non saranno gli unici addii: anche Micciarella, Cucciolo e Doberman sembrano destinati a non tornare, mentre altri personaggi storici sono in bilico in attesa del cast ufficiale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mare Fuori 7: quando iniziano le riprese, chi torna nel cast e chi lascia la serie

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