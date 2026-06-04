manfredonia oggi i funerali del 14enne antonio senisi

Oggi si sono tenuti i funerali di un ragazzo di 14 anni a Manfredonia. Il giovane è morto in un incidente con lo scooter avvenuto vicino all’uscita della città, in una strada che collega il centro con altre zone. La cerimonia funebre si è svolta in un luogo di culto locale, con la presenza di familiari e amici. La vittima aveva frequentato una scuola superiore della zona.

Il giovane è morto in un incidente in scooter sulla strada nei pressi dell’uscita di Manfredonia Centro. Il conducente, un cugino di 15 anni, risulta indagato dalla Procura per i Minorenni di Bari. La salma del giovane è stata restituita alla famiglia dopo gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. La cerimonia funebre è prevista alle ore 17 nella Cattedrale di San Lorenzo Maiorano di Manfredonia. Dalle ore 12 sarà inoltre allestita una breve camera ardente per consentire alla comunità di rendere omaggio al ragazzo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Antonio Senisi viaggiava come passeggero su uno scooter Tmax guidato da un ragazzo di 15 anni, suo amico e cugino di secondo grado. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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