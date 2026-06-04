manfredonia oggi i funerali del piccolo antonio

Oggi alle 17 si svolgono i funerali del quattordicenne deceduto in un incidente in scooter il 2 giugno a Manfredonia. La cerimonia si terrà nella Cattedrale. La famiglia e la comunità si riuniscono per l'ultimo saluto al ragazzo, vittima di un incidente avvenuto in Località Posta del Fosso. La salma sarà trasportata nel luogo della cerimonia alle ore 16.30.

Si terranno oggi in Cattedrale alle ore 17 i funerali del piccolo Antonio Senisi, deceduto il 2 giugno a 14 anni in un incidente in scooter in Località Posta del Fosso a Manfredonia. Il feretro sarà accolto oggi in Cattedralel alle ore 12. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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