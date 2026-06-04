Mamma e figlia avvelenate la traccia sospetta sulla pianta per la ricina vicino alla casa di famiglia – Il video

Le indagini sulla morte di madre e figlia a Pietracatella si concentrano su una pianta trovata vicino alla casa di famiglia, sospettata di contenere ricina. Le due donne sono decedute alla fine di dicembre, con sospetti di avvelenamento. La presenza della pianta con tracce di sostanza tossica rappresenta un possibile elemento chiave per gli inquirenti. Al momento, le autorità stanno analizzando i campioni prelevati dal vegetale.

Un nuovo sviluppo potrebbe imprimere una svolta alle indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dopo un sospetto avvelenamento da ricina avvenuto alla fine di dicembre. Nelle campagne circostanti il paese è stata infatti rinvenuta una pianta di ricino, da cui si estrae il potente veleno al centro dell’inchiesta. A segnalare la scoperta è stata la trasmissione di Mediaset Dentro la Notizia, che in un servizio ha mostrato la pianta cresciuta ai margini di un campo di mais, a circa 15 chilometri dal centro abitato molisano. June 4, 2026 Perché il ricino viene coltivato. 🔗 Leggi su Open.online

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Mamma e figlia avvelenate: i sospetti della famiglia e la ricina artigianale - Ore 14 del 22/04/26

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