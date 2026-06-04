Maltempo vigneti e campi di grano flagellati

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo una violenta grandinata e un temporale improvviso avvenuti martedì pomeriggio, si stanno valutando i danni nelle aree agricole. Le precipitazioni hanno colpito vigneti e campi di grano, causando danni alle colture. La situazione richiede un'analisi accurata per quantificare l’entità delle perdite nelle campagne.

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Dopo la violenta grandinata e il forte e improvviso temporale di martedì pomeriggio, inizia la pesante conta dei danni nelle campagne. Quelle della zona di Carpi sono state tra le più colpite: nello specifico la parte sud, a Santa Croce, ma anche Budrione e Migliarina, arrivando fino a Cortile. Come spiega Alberto Notari, presidente Cia Emilia Centro, "la grandine ha flagellato soprattutto i vigneti, mettendo a rischio buona parte della produzione (arrivando anche a un 7080%) ma anche le pere, anche se in misura minore laddove c’era la protezione antigrandine. E poi, pomodori e anche orzo e grano, che sarebbero stati prossimi alla raccolta". Il maltempo ha lasciato cicatrici anche "sui tralci più vecchi e legnosi e questo potrebbe compromettere le produzioni anche del prossimo anno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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