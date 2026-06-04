Maltempo su Tirana | 200 passeggeri accampati nell' aeroporto di Brindisi

A causa del maltempo che ha interessato Tirana nelle ultime ore, circa 200 passeggeri diretti verso l'aeroporto albanese hanno trascorso la notte nell'aeroporto di Brindisi. I viaggiatori sono rimasti bloccati a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno causato la sospensione dei voli. Nessun altro dettaglio sulle operazioni di ripresa dei voli o sulle condizioni attuali dei passeggeri è stato fornito.

BRINDISI - A causa del maltempo che nello scorse ore ha interessato Tirana, circa 200 passeggeri diretti verso lo scalo albanese hanno passato la notte nell'aeroporto di Brindisi. Tra coperte, tappetini e qualche sacco a pelo, hanno affrontato il disagio come potevano. Alcuni sono ripartiti nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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