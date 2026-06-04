maltempo il giorno dopo disagi e basilica chiusa

Dopo il forte temporale che ha interessato il ferrarese, in particolare il centese, si registrano danni diffusi. Alberi caduti, strade allagate e problemi in garage e abitazioni sono stati segnalati. La basilica locale rimane chiusa a causa dei danni subiti. Le autorità stanno valutando le conseguenze dell’evento meteorologico e intervenendo per le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o interventi di soccorso specifici.

Si continuano a contare i danni, all’indomani del violento temporale che ha colpito tutto il ferrarese ma soprattutto il centese, tra alberi abbattuti e allagamenti a strade, garage e abitazioni. Nel comune del Guercino, infatti, la pioggia che infuriava e il vento sferzante violento, hanno creato danneggiamenti che hanno interessato anche chiese, scuole ed anche i capannoni dei carri bagnando la pavimentazione. A Cento, è stata chiusa per precauzione la Basilica di San Biagio. "Rimarrà temporaneamente chiusa a causa del distacco e del crollo di parte del finestrone che dà su via Ugo Bassi – dice il parroco Don Paolo Marabini - e per i danni agli infissi nella parte alta dell’edificio a seguito del violento temporale di martedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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