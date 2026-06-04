Malattie rare | arriva a Firenze il premio Nobel Svante Pääbo

Arrivano a Firenze i principali esperti mondiali in medicina delle malattie rare, tra cui il premio Nobel Svante Pääbo. La conferenza si svolge nel centro della città e coinvolge specialisti provenienti da diversi paesi. Durante l’evento si discuterà di nuove terapie e ricerche in corso, con incontri e presentazioni di studi clinici. L’evento durerà tre giorni e si svolge in un centro congressi nel cuore di Firenze.

Firenze, 4 giugno 2026 - Arrivano a Firenze i maggiori esperti in medicina delle malattie rare. Ha preso il via oggi, all’Auditorium del Palazzo dei Congressi, il 18° Simposio Internazionale sulle Mucopolisaccaridosi e Malattie Lisosomali Correlate (Imps 2026), uno degli appuntamenti più attesi del settore. Quattro giorni tra Palazzo dei congressi e Palazzo degli affari per fare il punto su vent’anni di progressi clinici e disegnare la rotta dei prossimi venti. L’evento è organizzato dall’International Mucopolysaccharidoses Network (Impsn) guidato dalla dottoressa Kim Angel, dall’Associazione Italiana Mucopolisaccaridosi (Aimps) presieduta da Flavio Bertoglio e dalla Fondazione Brains for Brain del professor Maurizio Scarpa, pediatra e coordinatore di MetabERN, la rete europea di riferimento per le malattie metaboliche ereditarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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