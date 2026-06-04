Magazzino chiuso e 90 lavoratori licenziati verso il Tavolo nella sede della Regione Emilia-Romagna

Notizia in breve

Mercoledì 3 giugno si è svolto il primo incontro sulla procedura di licenziamento collettivo di 90 lavoratori, legata alla chiusura del magazzino. La riunione si è tenuta nella sede della Regione Emilia-Romagna. La decisione di chiudere il magazzino ha portato ai licenziamenti e alla chiusura dell’attività. L’azienda ha avviato le procedure di licenziamento, mentre i rappresentanti dei lavoratori sono stati convocati per discutere le modalità di uscita.