Gli imputati hanno descritto la scena come un episodio di violenza e disumanità, affermando che la vittima stava per morire mentre loro ridevano. Le dichiarazioni sono state rese durante il processo, senza ulteriori dettagli sui fatti o sulle circostanze specifiche. La testimonianza evidenzia un comportamento considerato grave e disturbante, con le accuse che si concentrano su atti di crudeltà nei confronti della vittima. La vicenda è ora sotto esame nelle fasi giudiziarie.

Le parole degli imputati sono "uno spaccato di agghiacciante disumanità di cui, forse, un giorno essi risponderanno davanti alle proprie coscienze": così il gup Alberto Carboni introduce le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 maggio ha condannato a 20 anni di reclusione con il rito abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina per avere accoltellato Davide Cavallo. Continua il giudice: "Ciò che rileva (.) è la mancanza di stupore per il fatto che la vittima si trovava in pericolo di vita. Tale dato offre un'importante chiave di lettura del profilo psicologico degli imputati al momento dell'aggressione. Nessuno si mostra sorpreso che Davide stesse lottando fra la vita e la morte". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Lui stava per morire e quel branco rideva"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FIGLIODIEGO SI E' SCHIACCIATO LE DITA NELLA PORTA DA FIGLIACHIARA DURANTE IL NASCONDINO...

Notizie e thread social correlati

Studente aggredito e accoltellato dal "branco", il giudice: "Agghiacciante disumanità. Chiani rideva quando ha saputo che rischiava la paralisi"Il 12 ottobre a Milano, uno studente è stato aggredito e accoltellato da un gruppo di giovani.

Studente aggredito e accoltellato dal "branco", il giudice: "Agghiacciante disumanità e nessun pentimento. Chiani rideva quando hanno saputo che rischiava la paralisi"Il 12 ottobre a Milano, uno studente è stato aggredito e accoltellato da un gruppo di giovani.

Argomenti più discussi: Lui stava per morire e quel branco rideva; Non c’è niente di più bello che morire avvolto nel tricolore: il ricordo di Eddy Cosina al 2 Giugno; MotoGP | Marquez: Al mio weekend do un 10. Ho spinto fino a quando non ho iniziato a morire; Aggressore lo accoltella e lo accusa falsamente di razzismo, il 18enne Harry Nowak muore ammanettato in strada in Uk.

Lui stava per morire e quel branco ridevaIl giudice nelle motivazioni della condanna agli aggressori: Agghiacciante disumanità Le parole degli imputati sono uno spaccato di agghiacciante disumanità di cui, forse, un giorno essi rispondera ... ilgiornale.it