L’Unione Europea ha chiesto di evitare proroghe generalizzate delle accise sui carburanti, preferendo interventi mirati. Tuttavia, il governo italiano non ha ancora adottato questa raccomandazione e si attende una possibile nuova proroga. La decisione riguarda le misure fiscali sui carburanti, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di combustibili fossili. Finora, non sono state adottate modifiche alle aliquote o alle politiche fiscali in linea con le indicazioni europee.

Le certezze sono due. La prima è che il governo ignora ancora i richiami dell’Ue e l’invito a evitare misure non mirate e che incentivano il ricorso ai combustibili fossili. La seconda, in realtà, è più che altro la certezza che di certezze non ce ne sono sul fronte del taglio delle accise. La proroga ci sarà anche stavolta, assicura il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Non è arrivata nel Consiglio dei ministri di ieri perché bisognerà attendere il 6 giugno – data di scadenza dell’attuale sconto su benzina e diesel – per conoscere l’entità del nuovo taglio. Già, perché la possibilità che venga ulteriormente ridimensionato non è da escludere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’Ue ancora ignorata: verso una nuova proroga per il taglio delle accise

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