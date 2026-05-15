Arezzo, 15 maggio 2026 – Un nuovo appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro: lunedì 18 maggio, alle ore 21:00, è in programma la prova aperta al pubblico di Manifesto Ingenuo, nuovo spettacolo di Cromo Collettivo artistico, ospite in residenza creativa negli spazi gestiti dall’Associazione CapoTraveKilowatt. Manifesto Ingenuo è un lavoro sull’impossibilità di iniziare, che vede in scena cinque giovani davanti a un cumulo di terra e a un gesto semplice: piantare un seme. Dovrebbero iniziare, ma rimandano, parlano, si distraggono, riempiono il tempo di rituali quotidiani e decisioni mancate. Intanto il tempo passa e nulla prende davvero forma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Manifesto ingenuo”: il ritratto di una generazione nel nuovo lavoro di cromo collettivo artistico

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