Lotto e SuperEnalotto | i numeri ritardatari per le estrazioni del 4 giugno

Per l’estrazione del 4 giugno, i numeri con il maggior ritardo sulla ruota di Napoli sono ancora sconosciuti, mentre sulla ruota di Cagliari si attendono i numeri più attesi che non sono stati estratti da molte estrazioni. I numeri che mancano da oltre cento estrazioni sulla ruota di Napoli rappresentano una curiosità per i giocatori, così come quelli più attesi sulla ruota di Cagliari. I numeri ritardatari continuano a essere oggetto di interesse tra gli appassionati di lotterie.

Quali numeri mancano da oltre cento estrazioni sulla ruota di Napoli?. Quali sono i ritardatari più attesi per la ruota di Cagliari?. Come influisce l'assenza di premi ieri sulle giocate di oggi?. Dove si concentrano i ritardi più lunghi tra le ruote del Lotto?.? In Breve Scadenza giocate Lotto e 10eLotto fissata per le ore 19:30 di giovedì 4 giugno.. Il numero 40 a Napoli attende l'uscita da ben 118 estrazioni.. Il numero 41 a Cagliari segna il ritardo massimo con 111 estrazioni mancanti.. Il numero 67 a Bari è fermo da 106 estrazioni consecutive.. Lotto e SuperEnalotto: i ritardatari in primo piano per le estrazioni di giovedì 4 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 05/03/2026

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