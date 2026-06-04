Lotto e SuperEnalotto | i numeri ritardatari per le estrazioni del 4 giugno

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per l’estrazione del 4 giugno, i numeri con il maggior ritardo sulla ruota di Napoli sono ancora sconosciuti, mentre sulla ruota di Cagliari si attendono i numeri più attesi che non sono stati estratti da molte estrazioni. I numeri che mancano da oltre cento estrazioni sulla ruota di Napoli rappresentano una curiosità per i giocatori, così come quelli più attesi sulla ruota di Cagliari. I numeri ritardatari continuano a essere oggetto di interesse tra gli appassionati di lotterie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quali numeri mancano da oltre cento estrazioni sulla ruota di Napoli?. Quali sono i ritardatari più attesi per la ruota di Cagliari?. Come influisce l'assenza di premi ieri sulle giocate di oggi?. Dove si concentrano i ritardi più lunghi tra le ruote del Lotto?.? In Breve Scadenza giocate Lotto e 10eLotto fissata per le ore 19:30 di giovedì 4 giugno.. Il numero 40 a Napoli attende l'uscita da ben 118 estrazioni.. Il numero 41 a Cagliari segna il ritardo massimo con 111 estrazioni mancanti.. Il numero 67 a Bari è fermo da 106 estrazioni consecutive.. Lotto e SuperEnalotto: i ritardatari in primo piano per le estrazioni di giovedì 4 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

lotto e superenalotto i numeri ritardatari per le estrazioni del 4 giugno
© Ameve.eu - Lotto e SuperEnalotto: i numeri ritardatari per le estrazioni del 4 giugno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 05/03/2026

Video Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 05/03/2026

Notizie e thread social correlati

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 4 giugno 2026: numeri ritardatari e jackpotNell’estrazione di oggi, giovedì 4 giugno 2026, i numeri del Lotto sono stati 5, 12, 23, 34, 45 e 56.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi 2 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpotOggi sono stati estratti i numeri di Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i risultati aggiornati.

Temi più discussi: Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri di oggi 30 maggio: c’è 5+ da oltre 640mila euro; Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto di giovedì 28 maggio 2026; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 26 maggio 2026: i numeri vincenti; Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di martedì 26 maggio 2026: numeri vincenti e quote.

lotto e superenalotto iEstrazione SuperEnalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto di giovedì 4 giugno 2026Anche questa sera a partire dalle 20 caccia al montepremi stellare, che nel concorso odierno ha raggiunto la vetta dei 173,2 milioni di euro ... ilgiorno.it

lotto e superenalotto iEstrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 4 giugno 2026: numeri vincenti e quoteEstrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di giovedì 4 giugno 2026. Su questa pagina le estrazioni in tempo ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web