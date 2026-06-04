Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 4 giugno 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Nell’estrazione di oggi, giovedì 4 giugno 2026, i numeri del Lotto sono stati 5, 12, 23, 34, 45 e 56. Per il Superenalotto, la combinazione vincente è stata 3, 15, 28, 36, 42, 47, con il numero Jolly 9 e il numero Superstar 4. Nel 10eLotto, i numeri estratti sono stati 7, 14, 19, 25, 33, 40, 44, 49, 52 e 58. Tra i numeri più ritardatari ci sono 8, 17,

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 4 giugno 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 118 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 29 Gennaio 2026

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