Alle 19:30 di oggi, sono state estratte le combinazioni vincenti del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto serale. Nessun 6 né 5+ è stato registrato nell’estrazione di ieri, 3 giugno 2026. I numeri del Lotto sono disponibili, così come le combinazioni del SuperEnalotto e del 10eLotto. La possibilità di giocare rimane aperta fino all’orario di chiusura, alle 19:30.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di mercoledì 03 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (106) 66 (94) 10 (85) 3 (75) 55 (66) Cagliari: 41 (111) 12 (69) 79 (56) 56 (54) 85 (49) Firenze: 28 (81) 3 (55) 4 (51) 17 (50) 86 (46) Genova: 6 (83) 3 (67) 53 (64) 4 (60) 74 (57) Milano: 77 (90) 88 (74) 63 (55) 26 (53) 65 (51) Napoli: 40 (118) 1 (97) 84 (55) 59 (55) 14 (54) Palermo: 90 (88) 30 (76) 12 (65) 61 (46) 47 (44) Roma: 17... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 4 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 30/05/2026

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