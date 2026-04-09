Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 9 aprile 2026 | numeri e combinazione vincente

Oggi, giovedì 9 aprile 2026, si effettuano le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto serale, con le giocate possibili fino alle 19:30. L’estrazione di martedì 7 aprile 2026 non ha registrato vincite con almeno cinque numeri o con sei numeri. I numeri vincenti di oggi saranno annunciati nelle prossime ore, con le combinazioni estratte in simultanea su tutto il territorio.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 07 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (101) 67 (74) 66 (62) 60 (55) 33 (54) Cagliari: 41 (79) 26 (73) 72 (62) 20 (56) 52 (53) Firenze: 47 (91) 90 (81) 33 (62) 80 (58) 37 (56) Genova: 66 (61) 6 (51) 49 (49) 10 (43) 8 (40) Milano: 85 (77) 32 (67) 34 (63) 77 (58) 61 (52) Napoli: 40 (86) 22 (70) 1 (65) 46 (58) 36 (57) Palermo: 46 (83) 45 (80) 90 (56) 36 (46) 6 (45) Roma: 17... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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