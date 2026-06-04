Lotta al caporalato | 35 aziende agricole controllate irregolarità in più della metà
Nel corso degli ultimi sei mesi, i carabinieri hanno effettuato controlli su 35 aziende agricole nell’ambito di un’operazione contro il caporalato. Più della metà di queste aziende ha riscontrato irregolarità. Le verifiche si sono concentrate sulla conformità delle pratiche lavorative e sulla regolarità delle assunzioni nel settore agroalimentare. I controlli sono stati parte di un piano specifico volto a prevenire e contrastare il fenomeno.
Un’azienda agricola su due, di quelle controllate, presenta irregolarità. E’ quanto emerge dal lavoro condotto dai carabinieri negli ultimi sei mesi; un piano articolato di controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del caporalato nel settore agroalimentare. In campo i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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