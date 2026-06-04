Lotta al caporalato | 35 aziende agricole controllate irregolarità in più della metà

Notizia in breve

Nel corso degli ultimi sei mesi, i carabinieri hanno effettuato controlli su 35 aziende agricole nell’ambito di un’operazione contro il caporalato. Più della metà di queste aziende ha riscontrato irregolarità. Le verifiche si sono concentrate sulla conformità delle pratiche lavorative e sulla regolarità delle assunzioni nel settore agroalimentare. I controlli sono stati parte di un piano specifico volto a prevenire e contrastare il fenomeno.