Cinque persone sono morte in tre incidenti avvenuti in Lombardia, tra cui una tragedia tra sorelle e un padre con figlio. Su una provinciale, due veicoli si sono scontrati frontalmente, provocando il decesso di due persone. Le dinamiche dello scontro indicano un possibile sorpasso azzardato o perdita di controllo. La strada presenta un tratto con scarsa visibilità e assenza di barriere di sicurezza, fattori che potrebbero aver contribuito alla violenza dell’impatto.

Come si sono verificate le dinamiche degli scontri frontali? Quali fattori hanno reso fatale l'impatto sulla provinciale 510? Chi deve rispondere della pericolosità di questi tratti stradali? Cosa emergerà dai rilievi tecnici sugli incidenti di oggi??? In Breve Due sorelle di 14 e 23 anni morte su provinciale 510 a Iseo. Padre di 49 anni e figlio di 91 anni deceduti nell'Oltrepò Pavese. Motociclista di 42 anni morto per scontro con auto in via Rivoltana a Segrate. Incide . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia, 5 morti in tre incidenti: tragedia tra sorelle e padre-figlio

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