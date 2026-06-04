Alle 14.17, quattro cicliste italiane sono in testa alla sesta tappa del Giro d’Italia 2026, con un vantaggio di 1 minuto e 3 secondi sul gruppo principale. La corsa è in pieno svolgimento, con le atlete che mantengono la testa della gara in una frazione ancora in corso. La diretta segue passo passo gli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 Quattro azzurre al comando della corsa, il loro margine è di 1’03” sul gruppo maglia rosa. 14.14 Privo tentativo di fuga: ci sono Camilla Bezzone, Sharon Spimi, Gaia Segato ed Irene Cagnazzo. 14.11 Ancora nessuno scatto in testa al gruppo. 14.08 L’Italia in questa edizione del Giro d’Italia femminile ha conquistato tre successi, tutti con Elisa Balsamo. 14.05 Partita ufficialmente la sesta frazione! 14.01 Il ritardo di Elisa Longo Borghini dalla maglia rosa è di 2’12”. 13.58 Gruppo pronto per iniziare il tratto di trasferimento. 13.55 In classifica generale Van Der Breggen guida con 1? di vantaggio su Vollering. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: partita ufficialmente la sesta frazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIRO D'ITALIA 2026 - INTOUCHABLE ! Jonas Vingegaard ÉCRASE la CONCURRENCE sur l'étape 16

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: partita ufficialmente la quindicesima frazione

Temi più discussi: DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Diciannovesima Tappa; Giro d’Italia: Ciccone attacca troppo presto, Kuss temporeggia e vince; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard festeggia la Tripla Corona. Eulalio stacca Piganzoli; Giro d'Italia Women | 7ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT.

Where to watch the Giro d'Italia Women Follow all the action of the biggest race in women's cycling, live on TV and streaming . Dove vedere il Giro d'Italia Women Tutta l'emozione del grande ciclismo, in diretta TV e streaming #GirodItaliaW x.com

LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: devastante Van der Breggen, Longo Borghini paga quasi due minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:46 Taglia il traguardo Monica Trinca Colonel (Liv Alula Jayco). L'azzurra si è gestita benissimo lungo la ... oasport.it

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Wiebes beffa Balsamo in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.02 Termina qui questa cronaca in Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia e buon ... oasport.it