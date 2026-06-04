LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in quattro al comando delle operazioni ma il gruppo è in rimonta

Da oasport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, durante la tappa del Giro d’Italia 2026, quattro corridori sono in testa al gruppo, che però sta recuperando terreno. Nelle due volate di gruppo già concluse, il podio è stato identico: Balsamo, Gillespie e Consonni. La corsa prosegue con la fuga in avanti e il gruppo che si avvicina, mentre le operazioni rimangono aperte. La gara si svolge in un clima di grande tensione e strategia.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29 Nelle due volate di gruppo già disputate c’è stato lo stesso podio: Balsamo, Gillespie e Consonni. Anche oggi sarà così? 16.26 E’ la prima volta che il Giro femminile arriva a Brescello. 16.23 Adesso in testa al gruppo ci sono già i trei delle velocisti, probabilmente per tener davanti le proprie sprinter. 16.20 70 km alla conclusione. 16.17 Ecco le quattro fuggitive: Camilla Bezzone (Team Mendelspeck E-Work), Sharon Spimi (Top Girls Fassa Bortolo), Gaia Segato ed Irene Cagnazzo (Vini Fantini-BePink). 16.14 Torna a scendere il vantaggio delle quattro di testa, che è ora di 3? 16.11 Adesso in testa al gruppo si è portata anche la Uno-X, ad aiutare Lidl Trek e Fenix Premier-Tech. 🔗 Leggi su Oasport.it

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