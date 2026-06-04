LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in quattro al comando delle operazioni ma il gruppo è in rimonta

Notizia in breve

Oggi, durante la tappa del Giro d’Italia 2026, quattro corridori sono in testa al gruppo, che però sta recuperando terreno. Nelle due volate di gruppo già concluse, il podio è stato identico: Balsamo, Gillespie e Consonni. La corsa prosegue con la fuga in avanti e il gruppo che si avvicina, mentre le operazioni rimangono aperte. La gara si svolge in un clima di grande tensione e strategia.