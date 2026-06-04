LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 30 km al traguardo gruppo compatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Attacco di Giorgia Serena (Team Mendelspeck E-Work). 17.27 Il finale sarà molto complicato, con diverse curve negli ultimi 2 km. Qualche atleta potrebbe provare a sorprendere il gruppo, che farebbe poi fatica a recuperare sulle strade tortuose. 17.24 Le atlete stanno trovando vento contrario intorno ai 23 kmh. 17.21 Nel finale le atlete potrebbero anche prendere pioggia. 17.18 In testa al gruppo c’e anche la Fenix di Charlotte Kool. La sprinter olandese è stata una mezza delusione nelle prime due volate, oggi vorrà rifarsi. 17.15 30 km al termine della frazione. 17.12 Diversi team in testa al gruppo, per tenere davanti le proprie capitane. 🔗 Leggi su Oasport.it

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