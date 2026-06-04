L' influencer e il pilota insieme in bicicletta in uno scatto pubblicato su Instagram

Un influencer e un pilota sono stati visti insieme in bicicletta in uno scatto pubblicato su Instagram. Dopo mesi di voci, hanno confermato la relazione con un selfie e un breve video condivisi sui social.

D opo mesi di rumor è ufficiale: Lewis Hamilton e Kim Kardashian stanno davvero insieme. A dare la conferma sono stati i diretti interessati, con un selfie e un breve video pubblicati su Instagram che li ritraggono insieme in bicicletta. L’amore tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton è finalmente ufficiale (almeno su Instagram) X Leggi anche › Lewis Hamilton e Kim Kardashian stanno insieme? Quello che sappiamo della nuova coppia Lewis Hamilton e Kim Kardashian, il «debutto» social. Le immagini arrivano dalla pagina della socialite e fanno parte di una carrellata di altri scatti condivisi sui social dalla donna. Kardashian non ha dunque voluto mettere l’accento sulla storia con il pilota, ma semplicemente inserirla tra tanti altri momenti vissuti di recente, come conferma anche la didascalia a commento delle immagini: «Ultimamente». 🔗 Leggi su Iodonna.it

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