Priscilla e Clara giocano insieme | lo scatto privato pubblicato da Ignazio Moser con Tony Effe

Ignazio Moser ha condiviso uno scatto privato in cui si vede Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez, e Priscilla, figlia di Giulia De Lellis, mentre giocano insieme. Le due ragazze sono già amiche e si sono incontrate pochi mesi dopo la nascita. La foto è stata pubblicata sui social dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, accompagnata da Tony Effe. Clara e Priscilla si sono conosciute tramite i rispettivi genitori e hanno stretto un legame in breve tempo.

A separarle pochi mesi. Clara Isabel (figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser) e Priscilla (figlia di Giulia De Lellis e Ignazio Moser) sono già amiche. Clara Isabel e Priscilla amicheD'altronde era inevitabile visto che le due coppie di vip sono in ottimi rapporti. Non solo. I genitori hanno. 🔗 Leggi su Today.it

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