Dal 4 ottobre al 10 gennaio si terrà ad Arezzo la mostra “L'immagine di Francesco – Dal Medioevo al Novecento” in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. L’esposizione presenta dipinti, sculture e manoscritti che illustrano la rappresentazione del santo attraverso i secoli. L’allestimento si svolge in uno spazio pubblico della città, con ingresso gratuito. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni, con orari che saranno comunicati sul sito ufficiale.

Arezzo, 4 giugno 2026 – Nel l’ottavo centenario della morte di San Francesco, il 2026, la città di Arezzo celebra la propria speciale relazione con il Patrono d’Italia organizzando una grande mostra a carattere iconografico, d’intesa con le Diocesi, le comunità francescane competenti e gli organi centrali e periferici del Ministero della Cultura (MIC). Si intitola “L’immagine di Francesco - Dal Medioevo al Novecento” l’esposizione che si svolgerà dal 4 ottobre al 10 gennaio 2027 tra la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (piazza San Francesco 4), confinante con la Basilica di San Francesco, celebre per i suoi capolavori d’arte e specialmente per il ciclo della Vera Croce affrescato da Piero della Francesca, e i suggestivi spazi dell’ex Chiesa di Sant’Ignazio (via Giosuè Carducci, 7), esempio straordinario di barocco aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “L'immagine di Francesco – Dal Medioevo al Novecento”: la mostra dal 4 ottobre al 10 gennaio

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L'immagine di Francesco, dal Medioevo al Novecento

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