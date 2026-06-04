In Libano, il bilancio delle vittime degli scontri supera le 3.400 persone, mentre il paese affronta una crisi sistemica. Le scuole sono state utilizzate come rifugi temporanei per sfuggire alla violenza, senza però interrompere completamente l’attività didattica. La popolazione definisce questa situazione come una maledizione cronica, riferendosi alla ripetizione di conflitti e instabilità che si protraggono nel tempo. La crisi economica e politica contribuisce a mantenere alta la tensione nel paese.

Come possono le scuole trasformarsi in rifugi senza distruggere il futuro? Perché la popolazione libanese definisce questa violenza una maledizione cronica? Quali ostacoli impediscono agli aiuti umanitari di raggiungere le zone calde? Come influirà il trauma psicologico sulla prossima generazione di libanesi??? In Breve Oltre 1 milione di persone hanno abbandonato le zone di conflitto nel sud Scuole riconvertite in rifugi per sfollati con condizioni igieniche precarie Aloma Garcia . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, oltre 3.400 morti: il dramma tra scontri e crisi sistemica

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