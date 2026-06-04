Dopo più di quarant’anni di attività musicale, l’artista presenta il brano “Freedom’s Call”. Il brano rappresenta un messaggio di speranza e un nuovo punto di svolta nel suo percorso artistico. Non si tratta solo di una canzone, ma di una dichiarazione di intenti e di un manifesto che riflette il suo approccio attuale. La pubblicazione segna un capitolo importante nella sua carriera, con un focus sulla libertà e sulla crescita personale.

Dopo oltre quarant’anni di musica vissuta, suonata, cercata e difesa, LIANO torna a parlare al pubblico con un brano che è molto più di una canzone: Freedom’s Call è una dichiarazione d’intenti, un manifesto artistico e umano che segna una nuova, importante tappa nel suo percorso. Cantautore calabrese, nato a Catanzaro il 21 marzo 1969, LIANO (nome d’arte di Vitaliano Parentela) ha costruito la sua carriera con coerenza e passione, attraversando generazioni musicali senza mai perdere autenticità. Dai primi passi giovanissimo nei concorsi canori – già vincente a 15 anni nelle selezioni regionali di Vota la Voce – fino alle collaborazioni, ai progetti live, alle tribute band e ai singoli che raccontano la vita vera, la sua è una storia di musica che cresce insieme all’uomo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - LIANO guarda oltre la denuncia e sceglie la speranza con “Freedom’s Call”

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