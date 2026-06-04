L’ex Nicotel Gargano rinasce | la struttura acquistata all’asta dalla famiglia Cariglia
Una struttura alberghiera storica di Manfredonia è stata acquistata all’asta dalla famiglia Cariglia. La struttura, nota come Nicotel Gargano, era inattiva da tempo e ora si prepara a riprendere attività. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano l’Attacco. La famiglia ha acquisito il complesso senza ancora comunicare i dettagli sui piani futuri. La proprietà si trova nel territorio di Manfredonia, in provincia di Foggia.
Manfredonia – Secondo quanto riportato dal quotidiano l'Attacco questa mattina: Una struttura alberghiera storica per il territorio sipontino si prepara a scrivere un nuovo e inatteso capitolo. L'ex albergo Nicotel Gargano di Manfredonia, da tempo chiuso e in cerca di un rilancio, è stato definitivamente acquistato all'asta dalla famiglia Cariglia, noti imprenditori del territorio e leader assoluti nel settore dell'acquacoltura marina. A rivelare i dettagli dell'operazione è l'edizione odierna del quotidiano foggiano l'Attacco, attraverso un approfondimento a firma della giornalista Lucia Piemontese. La famiglia Cariglia prova a diversificare il proprio business, lanciandosi nel Turismo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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