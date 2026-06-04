L’ex Nicotel Gargano rinasce | la struttura acquistata all’asta dalla famiglia Cariglia

Notizia in breve

Una struttura alberghiera storica di Manfredonia è stata acquistata all’asta dalla famiglia Cariglia. La struttura, nota come Nicotel Gargano, era inattiva da tempo e ora si prepara a riprendere attività. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano l’Attacco. La famiglia ha acquisito il complesso senza ancora comunicare i dettagli sui piani futuri. La proprietà si trova nel territorio di Manfredonia, in provincia di Foggia.