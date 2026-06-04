L’evento benefico di domani La Nazionale Cantanti a Formigine Caccia alla firma di Sal Da Vinci

Domani sera alle 19 allo stadio ‘Pincelli’ di Formigine si svolge l’evento benefico ‘Formiginebatticuore’. La Nazionale Cantanti scende in campo contro la formazione locale ‘Formigine Batti Cuore’. Durante la serata, ci sarà la caccia alla firma di Sal Da Vinci. L’iniziativa unisce sport e beneficenza, coinvolgendo pubblico e giocatori. La partita è aperta al pubblico e gratuita.

Si avvicina il grande appuntamento di domani sera, alle 19, allo stadio ‘Pincelli’ di Formigine per ‘ Formiginebatticuore ’, l’iniziativa fra sport e beneficienza che porterà in campo la Nazionale Cantanti e la formazione Formigine Batti Cuore. La vigilia è stata infiammata dalla caccia da parte dei fan ai 50 biglietti autografati da Sal Da Vinci, capitano della Nazionale. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Formigine, sostiene l’ Avap formiginese, a cui sarà devoluto l’intero ricavato della serata per finanziare l’acquisto di un mezzo attrezzato per il trasporto di sangue e organi. La Nazionale Cantanti sarà guidata da mister Ubaldo Pantani: Il Tre, Cioffi, Blind, Francesco Da Vinci, Seltsam, Moreno Donadoni, Tony Maiello e, direttamente da Amici 2026, Opi, Michele Ballo e Riccardo Stimolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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