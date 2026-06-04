Un generale lettone ha affermato che Mosca potrebbe invadere entro il 2028. La produzione di droni russi rappresenta una minaccia per la difesa europea. Non sono stati forniti dettagli sui motivi politici che potrebbero accelerare un attacco da parte di Mosca prima di quella data. La comunicazione si concentra sull’ipotesi di una possibile invasione e sulle capacità militari russe legate ai droni.

Perché la produzione di droni russi minaccia la difesa europea?. Quali fattori politici potrebbero spingere Mosca ad attaccare prima del 2028?. Come influenzerà la fine del conflitto ucraino la sicurezza dei Baltici?. Cosa manca ai programmi di riarmo della NATO per colmare il vuoto?.? In Breve Vantaggio russo basato su produzione massiccia e adattamento rapido di droni economici.. Modernizzazione brigate multinazionali Canada, Germania e Regno Unito prevista entro il 2029.. Rischio accelerato da mandato Trump limitato a soli due anni di carica.. Ryabkov minaccia uso armi nucleari in risposta a possibili invasioni ucraine.. Il comandante delle forze armate lettoni segnala una finestra di opportunità russa entro il 2028. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lettonia, il generale Pud?ns: “Mosca potrebbe invadere entro il 2028

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Entro la fine del 2028!”. L’allarme del generale: un’altra guerra in EuropaUn generale ha avvertito che entro la fine del 2028 potrebbe scoppiare un’altra guerra in Europa, in un contesto di crescenti tensioni tra Russia e...

La Lettonia incita l’Europa russofoba: «Vietare a Mosca la vetrina Biennale»La Lettonia ha chiesto ai paesi europei di vietare a Mosca di partecipare alla prossima Biennale d’arte, sostenendo che ciò sia necessario per...

Si parla di: La Lettonia: la Russia potrebbe sfruttare la superiorità nei droni per minacciare i Paesi baltici entro il 2028.

Iran, il messaggio di Mojtaba Khamenei: Usa e Israele hanno subito un colpo decisivoSecondo il comandante delle forze armate lettoni, Kaspars Pud?ns, la Russia ha acquisito un vantaggio nella guerra dei droni grazie alla capacità di produrli e adattarli rapidamente su larga scala ... ilsole24ore.com

Lettonia, migliaia di persone protestano contro il possibile ritiro dalla Convenzione di IstanbulFirmato da 45 Paesi e dall'Unione europea nel 2023, il trattato del Consiglio d'Europa ha lo scopo di rafforzare il sostegno alle donne vittime di violenza, compresi gli abusi domestici, nell'ambito ... it.euronews.com