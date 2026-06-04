Leone XIV la prima volta di un Papa alle Canarie sulla rotta dei migranti
Il Papa visiterà le Canarie, un'area fortemente interessata dal fenomeno migratorio, al termine del suo viaggio in Spagna. Questa sarà la prima volta di un Papa in queste isole. La visita si svolgerà in un contesto di crisi migratoria, con un'attenzione particolare alle condizioni dei migranti e alle strutture di accoglienza. La visita è prevista come parte di un viaggio più ampio in Spagna, senza indicazioni di incontri ufficiali con autorità locali o internazionali.
Papa alle Canarie. In uno dei luoghi drammaticamente segnato dalle migrazioni arriverà Leone XIV al termine del suo prossimo viaggio in Spagna. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leone XIV, la prima volta di un Papa alle Canarie sulla rotta dei migranti
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