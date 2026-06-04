Leonardo Express servizio sospeso il 6 giugno | bus sostitutivi tra Termini e Fiumicino Aeroporto

Il servizio Leonardo Express sarà sospeso il 6 giugno 2026 per alcune ore al mattino, a causa di lavori programmati alla stazione di Roma Tuscolana. Durante questa interruzione, saranno disponibili bus sostitutivi tra la stazione di Termini e l’aeroporto di Fiumicino. La sospensione riguarda il collegamento diretto tra le due stazioni e si prevede che il servizio riprenderà regolarmente nel pomeriggio. I viaggiatori sono invitati a pianificare in anticipo i loro spostamenti.

Roma, 4 giugno 2026 – Disagi in vista per i viaggiatori diretti all’aeroporto di Fiumicino. Sabato 6 giugno 2026 il servizio Leonardo Express sarà sospeso per alcune ore della mattinata a causa di lavori programmati nella stazione di Roma Tuscolana. A comunicarlo è Trenitalia S.p.A., precisando che l’interruzione riguarderà la fascia oraria compresa dalle 9.00 alle 13.00 circa. Durante questo periodo, il collegamento tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto sarà effettuato con autobus sostitutivi. Dove prenderanno servizio i bus sostitutivi. I bus effettueranno fermata per il servizio viaggiatori in due punti indicati da Trenitalia. A Roma Termini, la fermata sarà in via Giovanni Giolitti, 10. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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How to take the Leonardo Express train to Rome Fiumicino Airport (FCO)

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