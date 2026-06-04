Leishmaniosi il legame tra salute umana animale e ambiente | il convegno all' Università di Firenze

Notizia in breve

A Firenze si è svolto un convegno dedicato alla leishmaniosi, affrontando il rapporto tra salute umana, animale e ambiente. L'evento ha analizzato l'evoluzione del quadro epidemiologico, le strategie di prevenzione, sorveglianza e controllo, con un focus sulla prospettiva One Health. Sono stati presentati dati aggiornati e metodologie adottate per gestire l'infezione in diversi contesti. La discussione ha coinvolto esperti di vari settori, evidenziando la complessità della malattia e l'importanza di un approccio integrato.