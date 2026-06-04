Leishmaniosi il legame tra salute umana animale e ambiente | il convegno all' Università di Firenze
A Firenze si è svolto un convegno dedicato alla leishmaniosi, affrontando il rapporto tra salute umana, animale e ambiente. L'evento ha analizzato l'evoluzione del quadro epidemiologico, le strategie di prevenzione, sorveglianza e controllo, con un focus sulla prospettiva One Health. Sono stati presentati dati aggiornati e metodologie adottate per gestire l'infezione in diversi contesti. La discussione ha coinvolto esperti di vari settori, evidenziando la complessità della malattia e l'importanza di un approccio integrato.
Firenze, 4 giugno 2026 – A Firenze arriva il convegno 'La Leishmaniosi come paradigma dell'approccio One Health' dedicato all'evoluzione del quadro epidemiologico e alle strategie di prevenzione, sorveglianza e controllo in una prospettiva One Health. L'iniziativa, che si svolgerà venerdì 5 giugno, è promossa da Siti (Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica) sezione Toscana, presieduta da Paolo Bonanni, insieme al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Firenze, diretto da Vilma Pinchi, e riunirà rappresentanti del Dipartimento One Health del Ministero della Salute, della Regione Toscana, dell'Ateneo fiorentino, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana e del mondo sanitario e veterinario nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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