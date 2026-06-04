Durante un evento dedicato alla giornata mondiale dell'ambiente, il direttore Capezzone ha intervistato il ministro Pichetto Fratin. Si sono discussi temi relativi alle fonti di approvvigionamento energetico, alla ricalibratura del mix di fonti e alle richieste di risparmio da parte dei consumatori. La conversazione si è concentrata sulle sfide del settore energetico, con particolare attenzione alle strategie di approvvigionamento e alle politiche di tutela dei consumatori.

In questa sessione dell'evento "Energia, la sfida - Giornata Mondiale dell'Ambiente, canali di approvvigionamento, ricalibratura del mix di fonti energetiche, istanze di risparmio dei consumatori. Quali risposte” il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, intervista il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia, Gilberto Pichetto Fratin. Al centro del colloquio le scelte per il futuro energetico del Paese, le nuove variabili geopolitiche, la discussione in corso con l'Europa per rivedere target oppressivi del Green Deal, le misure per attenuare in modo strutturale il conto energetico e la politica di diversificazione degli approvvigionamenti portata avanti dal governo Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le sfide dell'energia. L'intervista del direttore Capezzone al ministro Pichetto Fratin

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