Le previsioni per il primo weekend di giugno | ritorna la pioggia

Da quicomo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La perturbazione in transito tra giovedì e venerdì sulle regioni settentrionali e centrali porterà pioggia e instabilità. Sabato mattina, il sistema interesserà il basso versante adriatico, con condizioni meteorologiche instabili e precipitazioni moderate. Le previsioni indicano un aumento della pioggia nel fine settimana, con temperature che si manterranno in media o leggermente inferiori rispetto alle medie stagionali. Nessuna altra informazione su variazioni di durata o intensità è stata comunicata.

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La perturbazione che tra giovedì e venerdì transiterà sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali, raggiungerà sabato mattina il basso versante adriatico, generando una moderata instabilità. Si tratterà di residue piogge che interesseranno fino al mattino Puglia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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