Le previsioni per il primo weekend di giugno | ritorna la pioggia
La perturbazione in transito tra giovedì e venerdì sulle regioni settentrionali e centrali porterà pioggia e instabilità. Sabato mattina, il sistema interesserà il basso versante adriatico, con condizioni meteorologiche instabili e precipitazioni moderate. Le previsioni indicano un aumento della pioggia nel fine settimana, con temperature che si manterranno in media o leggermente inferiori rispetto alle medie stagionali. Nessuna altra informazione su variazioni di durata o intensità è stata comunicata.
La perturbazione che tra giovedì e venerdì transiterà sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali, raggiungerà sabato mattina il basso versante adriatico, generando una moderata instabilità. Si tratterà di residue piogge che interesseranno fino al mattino Puglia. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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Le previsioni del tempo di oggi, lunedì 1 giugno #meteo #Arpav Previsioni. Tempo instabile, anche perturbato tra la notte ed il primo mattino, con frequenti annuvolamenti specie fino al pomeriggio, alternati a schiarite più ampie e significative dalle ore centrali facebook
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