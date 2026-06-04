Le previsioni per il primo weekend di giugno | ritorna la pioggia

Notizia in breve

La perturbazione in transito tra giovedì e venerdì sulle regioni settentrionali e centrali porterà pioggia e instabilità. Sabato mattina, il sistema interesserà il basso versante adriatico, con condizioni meteorologiche instabili e precipitazioni moderate. Le previsioni indicano un aumento della pioggia nel fine settimana, con temperature che si manterranno in media o leggermente inferiori rispetto alle medie stagionali. Nessuna altra informazione su variazioni di durata o intensità è stata comunicata.