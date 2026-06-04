È stata costruita nel South Side di Chicago, l'edificio principale è alto 70 metri ed è stato soprannominato "Obamalisk" Il 19 giugno, nel weekend in cui si ricorda la fine della schiavitù, sarà inaugurato a Chicago l’Obama Presidential Center. È quella che viene definita la “biblioteca presidenziale” dell’ex presidente Barack Obama, e che nella pratica consiste in una specie di centro polifunzionale composto tra le altre cose da un museo, da una biblioteca e da un grande parco pubblico con un giardino botanico, campi da basket e una collinetta per scendere con lo slittino (Chicago è una città con inverni freddi e spesso nevosi). Commissionare spazi di questo tipo è una tradizione consolidata tra gli ex presidenti: l’hanno fatto tutti da Herbert Hoover in poi, e oggi ci sono 14 biblioteche presidenziali sparse in tutto il paese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le foto della nuova “biblioteca presidenziale” di Obama

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Trump shares rendering of a presidential library

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