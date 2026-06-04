I lavori di riqualificazione del teatro Borgatti sono finiti in tribunale a causa di un procedimento legale riguardante presunti illeciti nei subappalti. Il Comune ha dichiarato che i danni causati sono gravi. La causa riguarda le modalità di assegnazione e gestione dei subappalti durante i lavori di ristrutturazione. Nessuna altra informazione è stata ancora resa nota.

La battaglia legale sui lavori al teatro Borgatti è approdata ieri in tribunale. Il caso ruota attorno a presunti illeciti in materia di subappalti nell’ambito delle opere di riqualificazione della struttura. Gli imputati sono tre imprenditori, due uomini e una donna rispettivamente di 51, 50 e 59 anni. Sono i legali rappresentanti della ditta appaltatrice dell’opera di ricostruzione e di altre due società coinvolte negli interventi. Le accuse, come anticipato, riguardano presunte violazioni in materia di subappalti e un episodio di falso, attribuito soltanto a uno dei tre imputati. Entrando nel dettaglio delle contestazioni mosse dalla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori al teatro, il caso in tribunale. Il Comune: "Per noi gravi danni"

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