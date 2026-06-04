L' anno degli studenti di Agraria dopo l' incendio | Senza laboratori è dura | VIDEO

A un anno dall’incendio che ha distrutto i laboratori della facoltà di Agraria a Viterbo, gli studenti continuano a segnalare difficoltà nella didattica. La perdita delle strutture ha infatti compromesso le attività pratiche e le esercitazioni, fondamentali per il percorso formativo. Le ferite interne all’università sono ancora visibili e si manifestano nella quotidianità degli studenti, che devono fare i conti con le conseguenze di un evento che ha colpito duramente il loro percorso di studi.

A un anno dal rogo che ha devastato la facoltà di Agraria a Viterbo, le ferite all'interno dell'università si fanno ancora sentire nella vita di tutti i giorni. L'impatto dell'incendio ha stravolto la quotidianità accademica, costringendo ragazzi e docenti a riorganizzarsi da un momento all'altro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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