È stato pubblicato il video di “L’Amore è una follia”, il nuovo singolo di Davide De Marinis e Asia. La canzone, di genere estivo e coinvolgente, è disponibile in radio e su piattaforme digitali. Il brano è stato prodotto, arrangiato, suonato e mixato da Paolo Agosta presso il Bunker Home Studio, affiliato a Clodio Music e Believe.

ph. Paolo Agosta MILANO – È uscito il video di, brano estivo e coinvolgente, in radio e disponibile in digitale, prodotto, arrangiato, suonato e mixato da Paolo Agosta presso il Bunker Home Studio (Clodio Music Believe). «Con “L’amore è una follia” ho voluto far uscire le mie origini popolari, puteolane napoletane, raccontando in modo leggero e ironico quanto oggi ci sia bisogno di lasciarsi andare di più ai sentimenti. Credo che la paura non sia mai una buona guida – racconta Davide De Marinis – servono più coraggio, più follia sana, più voglia di innamorarsi e di amare, anche sapendo che a volte si può soffrire. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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