L’amicizia come antidoto alla disgregazione

Un nuovo libro di Jacopo Iannuzzi racconta Siro, un personaggio che cerca Bordel tra le macerie di una civiltà in rovina sotto un cielo giallo e spettrale. L’opera descrive un mondo afoso e desolato, in cui l’amicizia diventa un elemento di salvezza. La narrazione si concentra su questa ricerca, evidenziando il rapporto tra i personaggi e il tentativo di trovare un senso in un ambiente ormai distrutto.

Sotto un cielo giallo e spettrale, nell’atmosfera afosa che abbraccia le macerie della civiltà, Siro ricerca Bordel: questo è il motore di Siro, nuovo libro di Jacopo Iannuzzi (pp. 130,. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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