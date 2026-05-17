Una recente iniziativa della città prevede investimenti significativi nel settore scolastico, con l’obiettivo di rafforzare le strutture e migliorare i servizi offerti agli studenti. La decisione deriva dalla volontà di utilizzare l’educazione come strumento per canalizzare energie e tensioni, con l’intento di prevenire comportamenti aggressivi e creare un ambiente più stabile. Il progetto coinvolge vari interventi nelle scuole pubbliche, puntando anche a potenziare le risorse per il personale docente e amministrativo.

La città investe sulla scuola come "antidoto alla rabbia", come presidio civile e come infrastruttura decisiva per il futuro di Monza. È questo il succo dell’intervento del sindaco Paolo Pilotto all’incontro organizzato ieri dal Pd Monza al Centro civico San Rocco, dedicato all’istruzione e caratterizzato dalla presenza di Massimo Recalcati con il suo ultimo saggio sul tema, e della senatrice dem Simona Malpezzi. Il sindaco ha ricordato come il sistema scolastico cittadino accolga circa 25mila studenti. Un dato che racconta anche l’attrattività del territorio: il 10% degli studenti delle scuole medie statali arriva infatti da fuori città, mentre nelle primarie e medie paritarie la quota di non monzesi sale addirittura al 50%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La scommessa di Pilotto. Investimenti sulla scuola: "Un antidoto alla rabbia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La scommessa green di GSK: a Siena e Rosia oltre 23 milioni di euro di investimenti sulla sostenibilità(Adnkronos) – Innovazione tecnologica, nuovi impianti, infrastrutture e laboratori, ma con un’attenzione costante alla tutela del territorio e...

Leggi anche: Centro nazionale Rna, scommessa vinta con 320 milioni di investimenti del Pnrr