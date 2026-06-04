L’AKA Team Karate ha conquistato due medaglie d’oro e sei pass per gli Italiani durante le competizioni a Empoli. Due atlete toscane sono diventate campionesse regionali, mentre altri partecipanti hanno ottenuto qualificazioni nazionali. La squadra ha portato a casa anche sei pass per disputare la fase nazionale. L’evento si è svolto nella città toscana e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni.

AREZZO – L’AKA Team Karate torna da Empoli con il bottino pieno e due nuove campionesse toscane. Al Palaramini, teatro dei Campionati Regionali Juniores, la società aretina ha conquistato due medaglie d’oro, un argento e tre bronzi, ottenendo inoltre sei qualificazioni alle finali nazionali in programma il 20 e 21 giugno al PalaPellicone di Lido di Ostia. A salire sul gradino più alto del podio sono state Maria Caneschi e Bianca Maria Farini, protagoniste assolute di una trasferta che ha confermato la crescita tecnica e agonistica del gruppo guidato dai maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini. Particolarmente brillante la prova nella categoria femminile -53 kg, dove l’AKA ha praticamente monopolizzato il podio. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - L’AKA fa incetta di medaglie: due campionesse toscane e sei pass per gli Italiani

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